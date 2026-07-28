В Воронежской области усилят меры безопасности на избирательных участках

В выборах в Госдуму по федеральным спискам примут участие кандидаты от четырех партий. По воронежским одномандатным округам зарегистрировано более 20 выдвиженцев, большинство — также представители партийных объединений. В 10 сельских районах и двух городах области в тот же день предстоит выбрать местных депутатов. Кандидаты могут подать заявления до конца текущего месяца, этим правом уже воспользовались более 170 человек.