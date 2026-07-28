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В Воронежской области усилят меры безопасности на избирательных участках

Подготовку к выборам в Госдуму и органы местного самоуправления обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.

Источник: Российская газета

Подготовку к выборам в Госдуму и органы местного самоуправления обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.

К единому дню голосования, который в этом году намечен на 20 сентября, во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях Воронежской области установят камеры наблюдения. Более одной тысячи таких объектов оснастят видеорегистраторами, еще на 690 поставят устройства для ведения непрерывной трансляции. Также все участки оснастят компьютерами и принтерами, чтобы печатать протоколы с QR-кодом.

Особое внимание уделят вопросам, связанным с безопасностью во всех ее аспектах — защите от пожаров, терактов и различных покушений на жизнь и здоровье граждан. Для этого на всех участках обеспечат надежную связь и сигнализацию, установят металлодетекторы.

Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что предстоящий день выборов будет проходить в непростых условиях. Власти будут готовы к различным сценариям развития оперативной обстановки на фоне проведения СВО, во главу угла поставят безопасность граждан. Если потребуется, организуют людям возможность проголосовать досрочно, сообщил глава региона.

— Нужно быть готовыми к тому, что мобильного интернета может не быть, но сотовая связь останется, — добавил он.

В выборах в Госдуму по федеральным спискам примут участие кандидаты от четырех партий. По воронежским одномандатным округам зарегистрировано более 20 выдвиженцев, большинство — также представители партийных объединений. В 10 сельских районах и двух городах области в тот же день предстоит выбрать местных депутатов. Кандидаты могут подать заявления до конца текущего месяца, этим правом уже воспользовались более 170 человек.

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