Туристической столицей СНГ в 2027 году может стать Лида

«Есть молодежная столица СНГ, есть культурная, есть спортивная столица. Нам не хватало туристической столицы. Поэтому вот такие предложения подготовлены. (…) инициатива белорусской стороны, чтобы город Лиду определить туристической столицей в следующем году», — сказал Петришенко журналистам перед заседанием постпредов.
По его словам, предложения по утверждению Лиды туристической столицей СНГ в 2027 году будут вынесены на рассмотрение глав правительств стран Содружества.
Петришенко сообщил, что Исполком СНГ планирует ежегодно объявлять соответствующий тематический год в туристической сфере.
«Будь то экологический туризм, будь то промышленный туризм, оздоровительный», — сказал он, отметив, что такая практика будет стимулировать субъектов, которые занимаются туристической сферой.
Драйверы туризма
Говоря о развитии туризма в СНГ, Петришенко отметил, что страны демонстрируют устойчивую положительную динамику — она в два-три раза выше, чем мировые темпы роста сферы туризма.
«И здесь драйвером является внутренний туризм в странах СНГ. В топ стран в СНГ по темпам роста туризма входят Азербайджан, Беларусь, Российская Федерация, Узбекистан, в Кыргызстане и Казахстане намечается значительный рост», — сказал Петришенко.
Поэтому, по его словам, для пространства СНГ очень важно развивать внутренний туризм, который выполняет не только социально-гуманитарную миссию, но в большей степени экономическую.