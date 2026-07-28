Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристической столицей СНГ в 2027 году может стать Лида

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Туристической столицей СНГ в следующем, 2027 году может стать белорусский город Лида, данный вопрос обсуждается в Минске на заседании постпредов СНГ, передает корреспондент Sputnik.

«Есть молодежная столица СНГ, есть культурная, есть спортивная столица. Нам не хватало туристической столицы. Поэтому вот такие предложения подготовлены. (…) инициатива белорусской стороны, чтобы город Лиду определить туристической столицей в следующем году», — сказал Петришенко журналистам перед заседанием постпредов.

По его словам, предложения по утверждению Лиды туристической столицей СНГ в 2027 году будут вынесены на рассмотрение глав правительств стран Содружества.

Петришенко сообщил, что Исполком СНГ планирует ежегодно объявлять соответствующий тематический год в туристической сфере.

«Будь то экологический туризм, будь то промышленный туризм, оздоровительный», — сказал он, отметив, что такая практика будет стимулировать субъектов, которые занимаются туристической сферой.

Драйверы туризма

Говоря о развитии туризма в СНГ, Петришенко отметил, что страны демонстрируют устойчивую положительную динамику — она в два-три раза выше, чем мировые темпы роста сферы туризма.

«И здесь драйвером является внутренний туризм в странах СНГ. В топ стран в СНГ по темпам роста туризма входят Азербайджан, Беларусь, Российская Федерация, Узбекистан, в Кыргызстане и Казахстане намечается значительный рост», — сказал Петришенко.

Поэтому, по его словам, для пространства СНГ очень важно развивать внутренний туризм, который выполняет не только социально-гуманитарную миссию, но в большей степени экономическую.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше