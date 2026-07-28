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Эстония продлит сокращенный график КПП на границе с РФ

Министерство внутренних дел Эстонии вынесло на согласование законопроект, который предполагает бессрочное продление сокращенного графика работы трех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Речь идет о переходах «Койдула», «Лухамаа» и «Нарва-1», сообщает во вторник телерадиовещатель ERR.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сейчас эти пункты работают по временной схеме — с 7:00 до 19:00. Этот режим действует до конца августа. Власти хотят закрепить его на неопределенный срок.

«Целью ограничения было повышение уровня безопасности на границе и способности реагировать на инциденты на границе, а также усиление таможенного контроля. Эти потребности не изменились», — цитирует ERR главу МВД Игоря Таро.

Министр подчеркнул, что полностью перекрывать границу сейчас нет смысла — для этого нет соответствующей оценки угроз. «Наши соседи приняли такие решения, но обстоятельства у них были совершенно иными», — сказал Таро.

Он добавил, что в настоящее время пограничные пункты будут закрытыми в ночные часы до тех пор, пока не возникнет необходимость внести корректировки в режим их работы.

По данным МВД, трафик через эти три перехода заметно упал. В первом полугодии 2026 года число пересечений границы сократилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2025 года — с 512 тысяч человек до 444 тысяч человек.

Ранее стало известно, что на эстонско-российской границе сложилась напряженная ситуация: пункт пропуска «Нарва» перестал справляться с наплывом желающих пересечь эстонско-российскую границу. Как сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, ежедневный поток граждан через КПП значительно превышает его реальные возможности. Люди вынуждены стоять в очередях часами. Абилов подчеркнул, что у ожидающих нет доступа к базовым условиям. В ответ на жалобы эстонские власти рекомендуют гражданам вообще отказаться от поездок в Россию.