В Калининградской области нашли каплю янтаря редкой формы

Уточняется, что с одной стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, с другой — янтарь абсолютно плоский. Экземпляр такого размера и формы найден на комбинате впервые. Янтарные капли наряду с инклюзами и самородками считаются одной из уникальных разновидностей балтийского самоцвета. Найденный экземпляр имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма.