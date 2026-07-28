Главным тренером красноярского ФК «Енисей-2» стал Александр Тарханов

В системе красноярского футбольного клуба «Енисей» произошли перестановки: Александр Тарханов, который в последнее время возглавлял женскую команду, теперь будет руководить «молодежкой». Бывший наставник резерва Александр Кишиневский занял должность старшего тренера, отвечающего за подготовку нападающих.