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Главным тренером красноярского ФК «Енисей-2» стал Александр Тарханов

В последнее время он возглавлял женскую команду.

Источник: Комсомольская правда

В системе красноярского футбольного клуба «Енисей» произошли перестановки: Александр Тарханов, который в последнее время возглавлял женскую команду, теперь будет руководить «молодежкой». Бывший наставник резерва Александр Кишиневский занял должность старшего тренера, отвечающего за подготовку нападающих.

Об изменениях сообщила пресс-служба футбольного клуба в социальных сетях. Обновленный тренерский штаб «дубля» объявят в ближайшее время.

«Енисей-2» — дубль футбольного клуба «Енисей». Впервые команда была заявлена во Вторую лигу летом 2021 года.

Александр Тарханов — известный в прошлом футболист и экс-наставник московского ЦСКА. Его тренерская карьера охватывает множество команд из России и стран бывшего СССР.

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