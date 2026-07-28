Суздаль зовет: XXIV Праздник Огурца с музыкой, играми и гастрономией

Погружение в русский колорит и живую традицию
Фестиваль проходит на территории Музея деревянного зодчества — в пространстве, где сама архитектура задает атмосферу. Здесь народная культура не «показана в витрине», а проживается: через игры, музыку, кухню и ремесленные мастер‑классы.
Событие давно стало одним из самых любимых в России: оно собирает тысячи гостей и дарит ощущение настоящего праздника, где легко почувствовать связь с культурой, традициями и друг с другом.
Развлечения для всей семьи
На фестивале продуманы активности для гостей любого возраста: для детей подготовлен проект «Мульти‑Россия» с маршрутами по Золотому кольцу в формате мультсериала, встречи с Медведем‑краеведом, интерактивный квест «Приключение с Асей и Васей!», фотозона с героями, игровые программы и викторины с Копатычем из «Смешариков».
А взрослых ждут огуречные конкурсы («Огуречный безмен», «Огуречный жонглер», «Малосольные танцы») и другие новые форматы, ярмарка мастеров, старинные аттракционы.
На протяжении двух дней будет открыта специальная тематическая «Теплица» от Генерального партнера фестиваля — Т-Банка, где гости смогут вырастить и собрать свой урожай подарков от Т-Банка и Т-Путешествий. Кроме того, будут доступны уникальные платежные аксессуары в огуречной тематике — брелки, стикеры и наклейки на карту. Т‑Банк Шоп представит коллекцию одежды и аксессуаров «Дачная дача» — ее дизайн пронизан духом праздника и перенесет в уютную атмосферу дачного лета.
Музыкальная программа на любой вкус
Гостей фестиваля ждут два дня живой музыки с яркими исполнителями: 1 августа выступят «Полынь Folk», MATANYA, «Репа», Slaveta, Sumorota и специальный гость Влада Miravi. 2 августа — Clever, «КоленкорЪ», Runa Project и «Притоп Тритона», специальный гость — GUMA. Завершат оба дня фолк‑диджей‑сеты Beat/овка.
Гастрономические открытия
На фестивальных рядах можно попробовать десятки блюд с огурцом — от классических до неожиданных. Впервые пройдут мастер‑классы по приготовлению битых огурцов от шеф‑повара, а также будут представлены восточные огуречные блюда. Вместе с «Засолочной избой» гастропрограмма раскроет и традиционные, и современные грани русской кухни. Также 2 августа пройдет мастер-класс по приготовлению блюд из огурцов от Владислава Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрешка», автора книги «Русская кухня. Главное за 500 лет».
Культурная премьера
Вечером 1 августа в Музейном комплексе «Кремль» состоится премьера аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». На белокаменных стенах Архиерейских палат оживут сюжеты сказок и легенд Суздальской земли — это редкий шанс увидеть историческое пространство в новом художественном прочтении.
Подготовила: Евгения Никольская