Суздаль зовет: XXIV Праздник Огурца с музыкой, играми и гастрономией

На протяжении двух дней будет открыта специальная тематическая «Теплица» от Генерального партнера фестиваля — Т-Банка, где гости смогут вырастить и собрать свой урожай подарков от Т-Банка и Т-Путешествий. Кроме того, будут доступны уникальные платежные аксессуары в огуречной тематике — брелки, стикеры и наклейки на карту. Т‑Банк Шоп представит коллекцию одежды и аксессуаров «Дачная дача» — ее дизайн пронизан духом праздника и перенесет в уютную атмосферу дачного лета.