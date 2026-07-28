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Россельхознадзор не пропустил в РФ более 43 тонн мясной продукции из Беларуси

Более 43 тонн мясной продукции из Беларуси не пропустили в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор не пропустил в Россию более 43 тонн мясной продукции из Беларуси.

Речь идет про две партии свиного шпика общим объемом 43,6 тонны. Товар следовал транзитом от белорусского ООО «Велес-Мит» в адрес предприятия из Казахстана по поддельному ветеринарному сертификату.

Согласно данным ветеринарной системы Беларуси, сырье на предприятие поступило, предположительно, из стран Евросоюза (Дания).

Введены временные ограничения на поставку в Россию всех видов мясной продукции от ООО «Велес-Мит».

Кроме того, при лабораторных исследованиях в некоторых продуктах указанного производителя нашли остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Также были обнаружены несоответствия по микробиологическим показателям — листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Ранее кишечную палочку обнаружили в мясной продукции трех белорусских заводов.

Кстати, белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.

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