Россельхознадзор не пропустил в РФ более 43 тонн мясной продукции из Беларуси

Россельхознадзор не пропустил в Россию более 43 тонн мясной продукции из Беларуси.
Речь идет про две партии свиного шпика общим объемом 43,6 тонны. Товар следовал транзитом от белорусского ООО «Велес-Мит» в адрес предприятия из Казахстана по поддельному ветеринарному сертификату.
Согласно данным ветеринарной системы Беларуси, сырье на предприятие поступило, предположительно, из стран Евросоюза (Дания).
Введены временные ограничения на поставку в Россию всех видов мясной продукции от ООО «Велес-Мит».
Кроме того, при лабораторных исследованиях в некоторых продуктах указанного производителя нашли остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Также были обнаружены несоответствия по микробиологическим показателям — листерии и бактерии группы кишечной палочки.
Ранее кишечную палочку обнаружили в мясной продукции трех белорусских заводов.
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