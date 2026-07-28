Россельхознадзор не пропустил в РФ более 43 тонн мясной продукции из Беларуси

Кроме того, при лабораторных исследованиях в некоторых продуктах указанного производителя нашли остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Также были обнаружены несоответствия по микробиологическим показателям — листерии и бактерии группы кишечной палочки.