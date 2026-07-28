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Жильцам пострадавшей высотки в Ростове временно закрыли доступ в квартиры

В Ростове после атаки БПЛА эвакуировали жильцов поврежденной высотки, здание обследуют.

Источник: Комсомольская правда

Жильцам пострадавшей от БПЛА высотки в Ростове-на-Дону временно закрыли доступ в квартиры. Позже о ситуации рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, основной удар в микрорайоне пришелся на одну из высоток. После этого оказались повреждены верхние этажи и задета балка. В связи с этим в целях безопасности людям запретили заходить в здание, был развернут пункт временного размещения.

Вчера, 27 июля, специальная комиссия должна была принять решение о доступе жильцов в квартиры. Пустили людей в здание или нет, на следющий день, 28 июля, пока не сообщали. Также до конца дня 28 июля планируют сделать вывод о том, пригоден ли дом для восстановления.

Напомним, после воздушной атаки, произошедшей в ночь на 27 июля, в Ростове-на-Дону оказались повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 машин. В границах пострадавших районов ввели локальный режим ЧС.

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