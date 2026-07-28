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В Новосибирске расширили интеллектуальную транспортную систему

В 2026 году в нее включили еще 33 светофора.

Еще 33 светофора и 136 детекторов транспорта в Новосибирске в этом году интегрировали в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства области.

Новые устройства автоматически собирают данные о ситуации с трафиком. Полученную информацию передают в центр организации дорожного движения. Это позволяет в режиме реального времени корректировать длительность сигналов светофоров в зависимости от фактической загрузки перекрестков.

Развитие интеллектуальной транспортной системы в Новосибирске идет последовательно с 2023 года. За это время к ИТС подключили 189 светофоров и 761 детектор.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.