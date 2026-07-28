Команды красноярских знатоков вошли в топ-100 мирового рейтинга

Две команды красноярских знатоков включены в топ-100 международного рейтинга. Результат достигнут после синхронной игры турнира «Умлаут-26», в которой приняли участие 25 городов десяти стран. Команды из Красноярска «Оберон» и «6 из 45» набрали 24 и 23 балла соответственно. Они находятся на 6-м и 8-м местах в текущей таблице и на 48-м и 63-м — в мировом рейтинге. В Красноярске турнир был организован в краевой молодежной библиотеке и собрал 79 команд. Участники отвечали на вопросы в формате «Что? Где? Когда?» от знатоков из Москвы, Воронежа и Мюнхена. Пакет включал темы из различных областей знаний. В Красноярской краевой молодежной библиотеке отмечают, что присоединиться к играм знатоков может любой желающий. Летом здесь каждую субботу проводятся международные синхронные турниры (12+).