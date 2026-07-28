Мэр Кошель: Керчь обесточена после удара дронов

«Сегодня ночью энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена», — написал он.
Из-за перебоев с электроснабжением в Керчи также временно ограничена подача воды. Для местных жителей организован ее подвоз.
В настоящее время на поврежденных сетях работают аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети», которые проводят восстановительные мероприятия. Мэр города призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.