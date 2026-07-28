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Мэр Кошель: Керчь обесточена после удара дронов

Ночной налет украинских беспилотников повредил энергообъекты Восточного Крыма. В Керчи и ряде других населенных пунктов нарушено энергоснабжение, частично ограничена подача воды. Аварийные бригады «Крымэнерго» и «Россети» приступили к ликвидации последствий ЧП.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ночная атака украинских беспилотников на энергообъекты Восточного Крыма привела к частичному отключению света в регионе, включая город Керчь. Об этом сообщил глава города Иван Кошель в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня ночью энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена», — написал он.

Из-за перебоев с электроснабжением в Керчи также временно ограничена подача воды. Для местных жителей организован ее подвоз.

В настоящее время на поврежденных сетях работают аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети», которые проводят восстановительные мероприятия. Мэр города призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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