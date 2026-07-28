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Ещё 8 посёлков в Калининградской области получили скоростной LTE от МТС

Доступ к мобильному интернету появился у 4 тыс. жителей. Среди них — Садовое, Краснолесье, Котельниково и.

Источник: KaliningradToday

другие.

МТС модернизировала оборудование в восьми малых населённых пунктах Калининградской области. Теперь высокоскоростным мобильным интернетом могут пользоваться более 4 тысяч человек. Среди посёлков, где улучшили покрытие, — Садовое и Краснолесье (Нестеровский округ), Неманское и Весново (Краснознаменский округ), Маяковское (Гусевский округ), Победино (Славский округ) и Олехово (Озёрский округ).

Население этих пунктов — от 300 до 1000 человек. Улучшения заметят и в посёлке Котельниково (Зеленоградский округ), где живут всего 15 человек.