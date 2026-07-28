Курьера мошенников задержали при попытке похитить миллион рублей у пенсионерки

Во время передачи денежных средств полицейские задержали 20-летнюю жительницу Воронежа, подозреваемую в пособничестве мошенникам. Ранее девушка уже находилась в поле зрения оперативников. По предварительной информации, она может быть причастна еще к нескольким эпизодам хищения денег в Татарстане, Краснодарском крае и Саратовской области. Общая сумма ущерба по этим фактам составляет не менее 2,3 млн рублей.