Курьера мошенников задержали при попытке похитить миллион рублей у пенсионерки

В Нижнем Новгороде полицейские задержали предполагаемую пособницу телефонных мошенников при попытке похитить 1 млн рублей у 72-летней жительницы Краснобаковского округа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Аферисты связались с пенсионеркой и убедили ее, что крупную сумму наличных необходимо задекларировать. Для этого женщине предложили передать деньги курьеру в Нижнем Новгороде.
Во время передачи денежных средств полицейские задержали 20-летнюю жительницу Воронежа, подозреваемую в пособничестве мошенникам. Ранее девушка уже находилась в поле зрения оперативников. По предварительной информации, она может быть причастна еще к нескольким эпизодам хищения денег в Татарстане, Краснодарском крае и Саратовской области. Общая сумма ущерба по этим фактам составляет не менее 2,3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.
Похищенные деньги сотрудники полиции вернули законной владелице.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 42-летнего серийного поджигателя задержали в Володарском округе.