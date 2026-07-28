Старый клён: почему в Калининграде пять лет не могут решить вопрос с нависшим на детсадом деревом

По словам женщин, помощи у городских властей они попросили еще и вот почему. «С самого нашего заселения около нашего дома росла немецкая груша, — вспоминает Вера Алексеевна. — Плоды у нее мелкие, но в 60-е голодные годы мы были и тому рады. Собирали груши, делили их между собой. Мои братья старшие под эту грушу вытаскивали проигрыватель и устраивали танцы. Вся молодёжь крутилась около нашего дома. И эта груша была, как символ для нас какой-то. Но уже в 2000-е годы во второй подъезд заехали новые жильцы и груша им стала мешать. Мол, плоды падают, гниют, всюду мухи. Они обратились в администрацию, чтобы дерево спилили, хотя большинство жителей были против. И однажды я прихожу домой, а огромной груши нет! Вокруг все чистенько, даже опилочки подметены. Звоню в отдел благоустройства тогда еще мэрии Калининграда, а мне говорят, мол, по просьбе ваших жильцов был произведен осмотр, груша уже старая и плохая, мы ее спилили. Сегодня у нас происходит такая же история со старым кленом. Мы просим помочь его убрать, но получаем отказ».