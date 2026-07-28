Старый клён: почему в Калининграде пять лет не могут решить вопрос с нависшим на детсадом деревом

В Калининграде уже несколько лет власти пытаются обязать местных жителей преклонного возраста срубить старый клён, нависающий над расположенным по соседству детским садом. Пенсионеры, в свою очередь, просят власти им помочь, но получают отказ — по закону не положено. Корреспондент «Нового Калининграда» разбирался, кто и за чей счёт должен рубить аварийные деревья, и почему горвласти считают, что это не их проблема.
На днях за забором детсада № 37, что расположен на ул. Чернышевского, 103 в Калининграде, появилась странная табличка. Маркером от руки написано «Опасная зона». При этом предупреждающая надпись расположена в соседнем дворе трехэтажного дома довоенной постройки, но смотрит она именно на детское учреждение. Как выяснилось, табличку «Опасная зона» поставили жители Чернышевского, 101. А кричит она о том, что в этом месте растет клен, которому в этом году стукнуло больше 70 лет. И одна из его огромных ветвей, что протянулась на территорию детсада, засохла и дала трещину. Избежать беды по-другому, по словам жителей, они не в силах.
«Моя семья переехала в этот дом в 1955-ом. И тогда же недалеко от дома начал расти самосевный клен, — рассказала нам старшая по дому 81-летняя Вера Алексеевна. — В 1971 году около нас построили детский садик. Территорию размежевали, и клён оказался на нашей стороне, в нескольких сантиметрах от ограды. С тех пор прошло 70 лет, состарились и мы, и дерево. У него сохнут огромные ветви, на них появляются трещины. К тому же ствол наклонен в сторону детсада. Мы опасаемся, что в очередной ураган либо ветка обломится, либо само дерево рухнет на его территорию».
В доме, что соседствует с детсадом, всего шесть квартир. Большинство их собственников так же, как и Вера Алексеевна, заехали сюда в первые послевоенные годы, сегодня они — пенсионеры с солидным стажем. При этом управляющей компании в доме нет — со всеми проблемами жители должны справляться сами.
«В 2021 году у клена уже отламывалась огромная ветка, — продолжает старшая по дому. — Мы обратились за помощью в МЧС. Но там ответили, что спилом деревьев в таких ситуациях не занимаются. Но в том же 2021 году специалисты отдела благоустройства администрации Калининграда обследовали деревья в нашей округе, в том числе обратили внимание и на наше старое дерево. Рекомендовали его либо обрезать, либо спилить, чтобы избежать аварийной ситуации. Мы обратились за помощью в администрацию, тем более, что одна из квартир в нашем подъезде муниципальная».
В администрации жителям ответили, что нужно соблюсти процедуру — провести собрание собственников в доме, проголосовать за обрезку либо снос дерева, и солидарно заплатить за эти работы. И даже сами организовали собрание собственников, а также подсчитали возможные расходы. Так, в 2021 году выставленная смета только на обрезку веток потянула почти на 10 тысяч рублей.
Но проживающие в доме старики говорят, что такие расходы и тогда не тянули.
«Сейчас ситуация со старым кленом, который мы не сажали и который оказался в нашем дворе не по нашей воле, лишь усугубляется, — считает Вера Алексеевна. — Срубить дерево, распилить на части, и куда-то вывезти, будет стоить не 10 тысяч, а много больше. Мы не тянем такие расходы. В моем подъезде, например, живут три пожилые женщины — мне 81 год, соседкам 86 и больше 70-ти. И мы уже пять лет ставим в известность о проблеме администрацию».
По словам женщин, помощи у городских властей они попросили еще и вот почему. «С самого нашего заселения около нашего дома росла немецкая груша, — вспоминает Вера Алексеевна. — Плоды у нее мелкие, но в 60-е голодные годы мы были и тому рады. Собирали груши, делили их между собой. Мои братья старшие под эту грушу вытаскивали проигрыватель и устраивали танцы. Вся молодёжь крутилась около нашего дома. И эта груша была, как символ для нас какой-то. Но уже в 2000-е годы во второй подъезд заехали новые жильцы и груша им стала мешать. Мол, плоды падают, гниют, всюду мухи. Они обратились в администрацию, чтобы дерево спилили, хотя большинство жителей были против. И однажды я прихожу домой, а огромной груши нет! Вокруг все чистенько, даже опилочки подметены. Звоню в отдел благоустройства тогда еще мэрии Калининграда, а мне говорят, мол, по просьбе ваших жильцов был произведен осмотр, груша уже старая и плохая, мы ее спилили. Сегодня у нас происходит такая же история со старым кленом. Мы просим помочь его убрать, но получаем отказ».
Что отвечают в администрации Калининграда? Во-первых, в этом году комитет городского хозяйства вновь прислал собственникам «Акт о необходимости вырубки (сноса), пересадки, обрезки зеленых насаждений», чтобы избежать аварийной ситуации. Сейчас дерево в зеленой кроне выглядит, как исполин. А вот зимние его фото показывают уже далекое от нормального состояние — покореженный болезнями ствол, трещины в засохших ветвях.
«Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории Калининграда было проведено обследование клена, произрастающего на придомовой территории дома по ул. Чернышевского, — сообщил жителям начальник управления благоустройства, озеленения и экологии Андрей Орлов. — …В ходе обследования установлено, что в кроне присутствуют сухие ветви, кусты омелы. Комиссией рекомендовано провести их вырезку».
По словам Орлова, в доме на ул. Чернышевского выбран непосредственный способ управления. А статьей 36 Жилищного кодекса РФ установлено, что следить в том числе за земельным участком, на котором расположен дом со всеми его элементами озеленения, обязаны сами собственники. Причем ответственность за содержание деревьев возложена на всех собственников участка, так как он находится в общедолевой собственности владельцев жилых помещений многоквартирного дома.
При этом в управлении напомнили не самую простую процедуру манипуляций с зелеными насаждениями в Калининграде.
1. Перед началом работ в доступном месте, в непосредственной близости к месту проведения работ нужно разместить разрешительную документацию, чтобы проинформировать других жителей улицы.
Основание: п. 9 ст. 4 Закона Калининградской области от 14.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений».
2. По окончании работ нужно письменно сообщить об этом в комитет городского хозяйства в течение пяти рабочих дней с приложением фотофиксации.
Основание: п. 6.4. гл. 6 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории Калининграда, утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42.
3. Если не выполнить условия, прописанные в разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений, предусмотрена ответственность в виде штрафа: от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц.
Основание: ст. 38−4 Кодекса Калининградской области об административных правонарушениях (Закон Калининградской области от 12.05.2008 № 244).
«Ну и кто из нас, трех пожилых женщин, сможет всем этим заниматься? Помимо того, что нам расходы на обрезку или спил огромного дерева не по карману», — спрашивает Вера Алексеевна.
Редакция обратилась за комментариями и к заведующей детсада № 37 Галине Рыжовой. «Ветви старого соседского клёна действительно нависают над территорией нашего хозяйственного двора, куда заезжает обслуживающий транспорт, — подтвердила она. — Детей там не бывает. За своими деревьями мы следим постоянно. Например, в прошлом году делали обследование. По его результатам вырубили три очень старых клена, еще примерно двадцати деревьям подравняли ветки. Обошлось все в сумму около 100 тысяч рублей. Свои деревья обследовали и в этом году. Обрезать сами чужое дерево мы не имеем права. Это должны делать за свои средства собственники соседнего дома. У них, насколько мне известно, есть акт обследования в том числе от 2026 года с конкретными рекомендациями, что нужно делать, и его невыполнение накладывает на них ответственность».
…Заведующую детским садиком можно понять, она действует по закону. У чиновников — тоже свои инструкции и правила. Всю ответственность в итоге городские власти возложили на людей преклонного возраста, несмотря на то, что в доме есть муниципальное жилье, и по идее администрация может взять решение проблемы на себя. Что будет, если 70-летнее дерево или его большие ветви все же рухнут и, не дай бог, причинят кому-то вред? Соблюдение буквы закона тогда никого не спасет. Во всяком случае, с этической точки зрения.
Текст: Ольга Саяпина, фото автора / «Новый Калининград».