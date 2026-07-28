Где купаться в Красноярске и крае в 2026: полный список мест

Жаркая погода каждый год заставляет красноярцев искать спасение у воды. Но красивый берег, песок и большое количество отдыхающих ещё не означают, что водоём безопасен. Чтобы пляж получил официальный статус, специалисты должны проверить качество воды, обследовать дно, установить буйки и организовать работу спасателей.
Рассказываем, где в Красноярске и крае можно купаться летом 2026 года, какие популярные места остаются только зонами отдыха и сколько придётся заплатить за нарушение запрета.
На каких пляжах Красноярска и края официально разрешено купаться?
В Красноярском крае без учёта закрытых административно-территориальных образований официально разрешено купаться в пяти местах. Три расположены в Красноярске, ещё два находятся за пределами краевого центра.
В список вошли:
Озеро «Зеркальное», которое также называют озером Любви, на острове Татышев.
Залив «Стрелка» возле Виноградовского моста на острове Татышев.
Водоём у Октябрьского моста на острове Татышев.
Участок Красноярского водохранилища в границах пляжа «Стоун» возле сопки Серебряной в Идринско-Краснотуранском округе.
Озеро-парк «Емельяновское», бывшее Семирадское, в посёлке Емельяново.
Ближайшее к Красноярску официальное платное место для купания находится в озеро-парке «Емельяновское». На территории есть пляж, бассейны, детская площадка, спортивные зоны и прокат сапбордов. Вход на пляж стоит 650 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.
Альтернативой могут стать открытые бассейны Красноярска. В зависимости от места, времени посещения и тарифа билет для взрослого стоит от 500 до 3000 рублей, для ребёнка — от 700 до 2000 рублей. В некоторых комплексах малышей пропускают бесплатно.
Ещё один официальный пляж расположен на Красноярском водохранилище возле сопки Серебряной. Он входит в комплекс «Стоун» в Идринско-Краснотуранском округе, примерно в 400 километрах от Красноярска. Купаться можно бесплатно и только в границах обследованной акватории. Другие берега Красноярского моря автоматически безопасными не считаются.
Разрешение относится только к оборудованным и обозначенным участкам. Оно не распространяется на весь берег озера, реки или водохранилища. На всех пляжах дежурят спасатели и охрана, а безопасные участки обозначены буйками. Статус мест может меняться: летом водоёмы временно закрывали из-за качества воды, но после повторных исследований купание разрешили.
Зоны отдыха: где можно загорать и нельзя купаться.
В Красноярске есть несколько популярных мест у воды, где устанавливают спасательные посты, но официального разрешения на купание нет.
К ним относятся:
Абаканская протока у острова Отдыха;
озеро-парк «Октябрьский»;
Песчанка.
Спасатели там нужны потому, что горожане продолжают заходить в воду, несмотря на запрещающие знаки. Наличие поста не превращает территорию в официальный пляж. Дно в таких местах может быть не обследовано, а течение и глубина непредсказуемы. Купаться также нельзя на городских набережных, в протоках Енисея и на других участках берега, где установлен знак «Купание запрещено». Отдыхать на суше в этих местах можно, если территория открыта для посещения.
Почему разрешение могут отменить?
Даже после открытия пляжа качество воды продолжают контролировать. Если анализы показывают превышение микробиологических показателей, купание временно запрещают. Именно так произошло на Татышеве летом 2026 года. Поэтому перед поездкой стоит проверить сообщения Роспотребнадзора, администрации Красноярска или дирекции парка. Главный ориентир на месте — информационные таблички и запрещающие знаки. Если купание ограничили, прошлое разрешение уже не действует.
Даже чистая вода не отменяет других рисков. В Енисее сильное течение и низкая температура, а на необследованном дне могут находиться коряги, стекло и металлические предметы. Особенно опасны прыжки с мостов, причалов и других сооружений.
Штрафы и новые правила для детей.
Купание под запрещающим знаком, прыжки с мостов и причалов, а также заход в воду в нетрезвом виде — предупреждение или штраф от 500 до 3000 рублей.
Детям до 12 лет нельзя купаться без взрослых. Дети младше семи лет должны быть в спасательных жилетах. Надувные круги, матрасы и нарукавники их не заменяют.
Как провести день у воды безопасно?
Выбирайте только официальные пляжи и перед поездкой проверяйте их актуальный статус.
Не заходите за буйки и не ныряйте там, где не знаете глубину и состояние дна.
Не купайтесь после употребления алкоголя. Даже небольшая доза ухудшает координацию и оценку опасности.
Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. На мелководье тоже можно захлебнуться.
Выходите из воды при грозе, сильном ветре и резком ухудшении погоды.
Берите питьевую воду, головной убор и солнцезащитный крем. В самые жаркие часы лучше находиться в тени.