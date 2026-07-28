Где купаться в Красноярске и крае в 2026: полный список мест

Спасатели там нужны потому, что горожане продолжают заходить в воду, несмотря на запрещающие знаки. Наличие поста не превращает территорию в официальный пляж. Дно в таких местах может быть не обследовано, а течение и глубина непредсказуемы. Купаться также нельзя на городских набережных, в протоках Енисея и на других участках берега, где установлен знак «Купание запрещено». Отдыхать на суше в этих местах можно, если территория открыта для посещения.