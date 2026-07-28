В Омской области энергетики перевели бригады в режим 24/7 перед непогодой

В Омской области ожидаются опасные погодные явления: очень сильный ветер, грозы и крупный град. Для устранения возможных последствий непогоды энергетики перевели в круглосуточную готовность 214 бригад. Об этом стало известно из сообщения филиала «Россети Сибирь» — «Омскэнерго».