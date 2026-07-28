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В Омской области энергетики перевели бригады в режим 24/7 перед непогодой

В Омской области ожидается непогода.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 100% 752 мм рт. ст. +23°
Источник: Om1 Омск

В Омской области ожидаются опасные погодные явления: очень сильный ветер, грозы и крупный град. Для устранения возможных последствий непогоды энергетики перевели в круглосуточную готовность 214 бригад. Об этом стало известно из сообщения филиала «Россети Сибирь» — «Омскэнерго».

В состав аварийных бригад входят 903 специалиста и 263 единицы техники. При необходимости социально значимые объекты смогут подключить к 32 резервным источникам питания.

Жителей региона просят соблюдать правила электробезопасности рядом с линиями электропередачи и подстанциями. Также не следует укрываться от непогоды на территории энергообъектов.

Сообщить о перебоях с электричеством можно по бесплатному круглосуточному номеру «Светлой линии»: 8−800−220−0−220 или 220.