В Омской области энергетики перевели бригады в режим 24/7 перед непогодой

В Омской области ожидаются опасные погодные явления: очень сильный ветер, грозы и крупный град. Для устранения возможных последствий непогоды энергетики перевели в круглосуточную готовность 214 бригад. Об этом стало известно из сообщения филиала «Россети Сибирь» — «Омскэнерго».
В состав аварийных бригад входят 903 специалиста и 263 единицы техники. При необходимости социально значимые объекты смогут подключить к 32 резервным источникам питания.
Жителей региона просят соблюдать правила электробезопасности рядом с линиями электропередачи и подстанциями. Также не следует укрываться от непогоды на территории энергообъектов.
Сообщить о перебоях с электричеством можно по бесплатному круглосуточному номеру «Светлой линии»: 8−800−220−0−220 или 220.