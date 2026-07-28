Электрички из Великих Лук и Брянска в Беларусь пустят в 2027 году

Первые пригородные поезда из Смоленска в Оршу и Витебск были запущены в апреле нынешнего года. В Минтрансе РФ также сообщали о планах запустить прямое пригородное сообщение из Великих Лук в Полоцк и Витебск, а также из Брянска в Гомель.