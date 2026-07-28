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Электрички из Великих Лук и Брянска в Беларусь пустят в 2027 году

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Пригородные поезда между Беларусью и РФ на новых маршрутах — из Великих Лук в Витебск и Полоцк, а также между Брянском и Гомелем — планируется запустить в 2027 году, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров.

Источник: Sputnik.by

По его словам, с учетом положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению совместно с белорусскими коллегами прорабатываются новые проекты.

«С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем. Надеюсь, что эти маршруты также будут востребованы», — сказал Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Первые пригородные поезда из Смоленска в Оршу и Витебск были запущены в апреле нынешнего года. В Минтрансе РФ также сообщали о планах запустить прямое пригородное сообщение из Великих Лук в Полоцк и Витебск, а также из Брянска в Гомель.

По словам Сахарова, за три месяца на уже действующих пригородных маршрутах между РФ и Беларусью среднее количество пассажиров в сутки выросло со 196 до 400 человек. Это гораздо больше, чем планировалось.

«Если говорить о плановых показателях проекта, то они уже кратно превышены — более чем в 3,7 раза», — отметил глава Росжелдора.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Беларусь нацелены на то, чтобы развивать железнодорожное движение между приграничными регионами двух стран.

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