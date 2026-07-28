В Красноярске подросток на мотоцикле пострадал в ДТП на Киренского (видео)

В Октябрьском районе Красноярска 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Авария произошла на минувшей неделе в районе дома № 2а на улице Академика Киренского. По предварительным данным, 61-летняя водитель Hyundai выезжала с прилегающей территории и столкнулась с кроссовым мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний. Подросток получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. В полиции отметили, что мальчик был в мотошлеме, это помогло избежать более серьезных последствий.
Сейчас в отношении родителя юного мотоциклиста рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ. Это вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни. Максимальное наказание по статье — до одного года лишения свободы.
Кроме того, на законного представителя подростка составили административный материал за передачу транспорта человеку без прав. Также подготовлен рапорт о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Госавтоинспекция напомнила, что родители, допуская детей к управлению мототранспортом, рискуют их жизнью и здоровьем.