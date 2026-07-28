В Красноярске подросток на мотоцикле пострадал в ДТП на Киренского (видео)

Авария произошла на минувшей неделе в районе дома № 2а на улице Академика Киренского. По предварительным данным, 61-летняя водитель Hyundai выезжала с прилегающей территории и столкнулась с кроссовым мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний. Подросток получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. В полиции отметили, что мальчик был в мотошлеме, это помогло избежать более серьезных последствий.