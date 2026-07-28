В Самаре после ликвидации свалки у Рубежного за нарушителями следят скрытые камеры

В Самаре завершили ликвидацию несанкционированной свалки вдоль дороги к поселку Рубежное. Работы продолжались полтора года: вывоз мусора начался в 2025 году и продолжался до мая 2026 года, а в июне выполнили планировку территории. Всего с участка вывезли свыше 103 тысяч тонн бытовых отходов. Об этом сообщает глава города Иван Носков.