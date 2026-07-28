В Самаре после ликвидации свалки у Рубежного за нарушителями следят скрытые камеры

В настоящее время на территории оборудована скрытая круглосуточная система видеонаблюдения. Ее установили на подъездах к очищенному участку. Система позволит выявлять тех, кто пытается сбрасывать мусор в неположенных местах, а нарушителей будут привлекать к ответственности и штрафовать.
Чтобы снизить риск появления новых свалок, вдоль дороги разместят несколько контейнерных площадок, а с региональным оператором согласуют график вывоза отходов.
Часть освобожденной территории напротив центрального входа на кладбище «Рубежное» получит новое назначение: на площадке обустроят муниципальные торговые ряды. Установлено восемь павильонов в едином стиле: они соответствуют специфике локации.