«Опасное море сегодня»: погода на калининградском побережье 28 июля

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +18—19 °C, шторм и очень сильный ветер. Зеленоградск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Вода сейчас +18 °C, ветер до 13 м/с. Пионерский: флаг красный, в воду заходить нельзя. Воздух сейчас +18 °C, вода теплее — она 19 градусов. Волнение до двух метров, ветер сильный. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +17−18 °C, ветер северо-западный. «Опасное море сегодня», — комментирует спасатель. Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +17 °C, волна один метр.