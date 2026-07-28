В театре «Царицынская опера» в Волгограде обновят кресла зрительного зала

Новые кресла установят в зрительном зале театра «Царицынская опера» в Волгограде при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.
Работы планируется провести до конца августа — первая партия современной мебели уже прибыла в театр. Таким образом, 23-й сезон начнется для зрителей в обновленном комфортном зале.
При выборе новых кресел было уделено внимание эстетике, практичности и долговечности материалов. Чтобы сохранить исторический облик и атмосферу зала, мебель подбирали с обивкой из благородного велюра глубокого зеленого цвета — такого же оттенка, что был прежде. Декоративный каркас мебели выполнен из натуральной древесины твердых пород — дуба и бука.
Ранее на сцене театра смонтировали новый занавес. Он позволяет гибко регулировать скорость закрытия и открытия в зависимости от художественной задумки постановщика.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.