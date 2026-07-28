В Санкт-Петербурге зимой пройдет VI Конгресс молодых ученых

VI Конгресс молодых ученых состоится 2−4 декабря 2026 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, сообщили в правительстве РФ.
«Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, цель конгресса молодых ученых нацпроекта “Молодёжь и дети” — это создание площадки для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между людьми, которые хотят заниматься наукой. Впервые ведущие отечественные и зарубежные ученые встретятся в Санкт-Петербурге, где была открыта первая Академия наук в России. Уверен, что участники конгресса предложат смелые инициативы под запросы государства и бизнеса, а энергия молодых талантов перерастет в реальный и мощный двигатель научно-технологического суверенитета страны», — сказал вице-премьер, сопредседатель координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.
Конгресс соберет на площадке ведущих ученых, представителей деловых кругов, научных и образовательных организаций, инженеров, технологических предпринимателей, государственных деятелей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.