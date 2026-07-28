В Санкт-Петербурге зимой пройдет VI Конгресс молодых ученых

«Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, цель конгресса молодых ученых нацпроекта “Молодёжь и дети” — это создание площадки для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между людьми, которые хотят заниматься наукой. Впервые ведущие отечественные и зарубежные ученые встретятся в Санкт-Петербурге, где была открыта первая Академия наук в России. Уверен, что участники конгресса предложат смелые инициативы под запросы государства и бизнеса, а энергия молодых талантов перерастет в реальный и мощный двигатель научно-технологического суверенитета страны», — сказал вице-премьер, сопредседатель координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.