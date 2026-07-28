В Канске мужчина подозревается в краже иномарки у бывшей жены за 1,6 млн рублей

В полицию обратилась местная жительница, рассказавшая, что с парковки возле дома пропала ее иномарка. Сотрудники уголовного розыска установили маршрут передвижения машины и нашли ее в одном из гаражей на окраине города. После этого полицейские задержали 48-летнего бывшего мужа заявительницы.