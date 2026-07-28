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В Канске мужчина подозревается в краже иномарки у бывшей жены за 1,6 млн рублей

В Красноярском крае полицейские раскрыли кражу автомобиля Mazda стоимостью 1,6 млн рублей.

В Красноярском крае полицейские раскрыли кражу автомобиля Mazda стоимостью 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В полицию обратилась местная жительница, рассказавшая, что с парковки возле дома пропала ее иномарка. Сотрудники уголовного розыска установили маршрут передвижения машины и нашли ее в одном из гаражей на окраине города. После этого полицейские задержали 48-летнего бывшего мужа заявительницы.

По данным полиции, после развода автомобиль официально перешел в собственность женщины, однако мужчина с таким решением не согласился. Он воспользовался запасными ключами, самовольно забрал машину с парковки и спрятал ее в арендованном гараже.

Автомобиль Mazda изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.