КрасЖД подсчитала количество отправленных за полгода домашних питомцев без сопровождения владельцев

За шесть месяцев 2026 года услугой по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования, курсирующих по КрасЖД, воспользовались более 280 человек.
Сервис наиболее популярен у жителей Красноярска и Абакана.
Самыми частыми пассажирами стали собаки (почти 65%) и кошки (29%). Также услугой пользовались владельцы рыбок, крыс, птиц, кроликов, хомяков и морских свинок.
Напомним, к поездке допускаются домашние (комнатные) здоровые животные из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. В пути питомцы находятся в багажном купе в закрытых клетках или контейнерах. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием хвостатых и пернатых наблюдают проводники пассажирских вагонов.
Оформить услугу можно в специализированных багажных кассах или на сайте ОАО «РЖД».
Подробнее о правилах и условиях перевозки домашних животных без сопровождения владельцев можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы» — «Перевозка багажа, посылок, корреспонденции, животных и ручной клади».