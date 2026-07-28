КрасЖД подсчитала количество отправленных за полгода домашних питомцев без сопровождения владельцев

Напомним, к поездке допускаются домашние (комнатные) здоровые животные из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. В пути питомцы находятся в багажном купе в закрытых клетках или контейнерах. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием хвостатых и пернатых наблюдают проводники пассажирских вагонов.