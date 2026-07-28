Нижегородская телебашня включит «полосатую» подсветку в честь Дня тигра

«Тигриную» подсветку включат на Нижегородской телебашне в Международный день тигра, 29 июля. С 21:00 до 22:00 на ее гранях появятся «полосы», похожие на окрас хищника, рассказали в областном филиале РТРС.
Международный день тигра учредили в 2010 году на первом «Тигрином саммите». Главная цель даты — привлечь внимание к проблеме исчезновения этих хищников и рассказать людям о том, как можно помочь их сохранению. Нижегородская телебашня вместе с другими вышками и зданиями по всей стране присоединяется к акции в поддержку этого крупного представителя фауны.
Нижний Новгород вносит вклад в сохранение редкой большой кошки — в зоопарке «Лимпопо» живет амурский тигр Златогор. К слову, совсем недавно в зоопарке появился котенок краснокнижного дальневосточного леопарда.