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За выходные в Красноярске поймали девять бесправных мотоциклистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инспекторы мотовзвода ДПС за минувшие выходные выявили более 60 нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инспекторы мотовзвода ДПС за минувшие выходные выявили более 60 нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Больше 50 нарушений допустили водители мототранспорта, еще свыше 10 — пользователи электросамокатов и других СИМ.

За два дня полицейские остановили девять человек, которые управляли мотоциклами без водительских прав. Еще одного водителя задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, инспекторы регулярно фиксировали езду без мотошлемов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

В Госавтоинспекции напоминают, что такие нарушения остаются одними из самых опасных и нередко становятся причиной тяжелых аварий.