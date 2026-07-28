За выходные в Красноярске поймали девять бесправных мотоциклистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инспекторы мотовзвода ДПС за минувшие выходные выявили более 60 нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.
Больше 50 нарушений допустили водители мототранспорта, еще свыше 10 — пользователи электросамокатов и других СИМ.
За два дня полицейские остановили девять человек, которые управляли мотоциклами без водительских прав. Еще одного водителя задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, инспекторы регулярно фиксировали езду без мотошлемов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.
В Госавтоинспекции напоминают, что такие нарушения остаются одними из самых опасных и нередко становятся причиной тяжелых аварий.