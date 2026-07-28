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На юге Волгограда водитель «Мазды» сбил 7-летнего мальчика на «зебре»

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила иномарка.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда вечером 27 июля произошло ДТП с участием ребенка. 24-летний водитель на «Мазде 6» сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 17:10 напротив дома № 20 по улице 50 лет Октября. По предварительной информации, водитель иномарки не заметил ребенка на «зебре» и совершил наезд. Мальчика срочно доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

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