Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 июля по 7 августа Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции.
Все желающие в эти дни могут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, отмечает пресс-служба ведомства.
Специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму.
Жители Красноярского края могут обратиться за консультацией в будние дни по телефону 8 (391) 226−89−50.
На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43.