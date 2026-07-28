Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 июля по 7 августа Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 июля по 7 августа Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции.

Все желающие в эти дни могут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, отмечает пресс-служба ведомства.

Специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму.

Жители Красноярского края могут обратиться за консультацией в будние дни по телефону 8 (391) 226−89−50.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше