Крымский производитель яблок получил господдержку

Льготная процентная ставка для компании на покупку отечественного автобуса составила 6% годовых, а белорусских тракторов — 8%. Новое оборудование позволит предприятию повысить количество собираемого урожая и высаживаемых деревьев, а также обеспечить подвоз сотрудников, часть из которых вынуждена добираться к производству из близлежащих сел.