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Крымский производитель яблок получил господдержку

Благодаря этому предприятие приобрело 2 новых трактора и автобус.

Источник: Национальные проекты России

Крымское аграрное предприятие, специализирующееся на производстве яблок, приобрело два новых трактора и автобус по договору с региональной лизинговой компанией, сообщили в министерстве экономического развития республики. Поддержка бизнеса отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Льготная процентная ставка для компании на покупку отечественного автобуса составила 6% годовых, а белорусских тракторов — 8%. Новое оборудование позволит предприятию повысить количество собираемого урожая и высаживаемых деревьев, а также обеспечить подвоз сотрудников, часть из которых вынуждена добираться к производству из близлежащих сел.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.