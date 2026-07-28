Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На янтарном комбинате в Калининграде нашли редкую каплю весом 84 грамма

Уникальный образец размером 8×8 см прозвали «Брокколи». Такие крупные экземпляры встречаются раз в несколько лет. Калининградский янтарный комбинат добыл редкий каплевидный янтарь весом 84 грамма и размером 8×8 см. Образец имеет необычную форму: с одной стороны — плавный сферический натёк, с другой — абсолютно плоская…

Источник: Янтарный край

Уникальный образец размером 8×8 см прозвали «Брокколи». Такие крупные экземпляры встречаются раз в несколько лет.

Калининградский янтарный комбинат добыл редкий каплевидный янтарь весом 84 грамма и размером 8×8 см. Образец имеет необычную форму: с одной стороны — плавный сферический натёк, с другой — абсолютно плоская поверхность. Такие крупные экземпляры встречаются раз в несколько лет: средний размер янтарных капель — 2,5 см.

Камень обнаружили на этапе ручной сортировки. Сотрудники в шутку прозвали его «Брокколи» — из-за причудливой формы. Она образовалась около 40 млн лет назад: смола реликтовой сосны упала с ветки на твёрдую поверхность и застыла, сохранив отпечаток рельефа.

«В моей практике это первый подобный экземпляр», — пояснила специалист-геммолог Анна Дугина. Редкие капли обычно выставляют на аукцион или передают в музеи. Эта находка будет передана художникам комбината для создания уникального изделия.

Комбинат — единственное в мире предприятие с промышленной добычей янтаря. Ежегодно он добывает около 600 тонн солнечного камня и выпускает 170 тыс. ювелирных и сувенирных изделий.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше