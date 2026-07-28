На янтарном комбинате в Калининграде нашли редкую каплю весом 84 грамма

Уникальный образец размером 8×8 см прозвали «Брокколи». Такие крупные экземпляры встречаются раз в несколько лет. Калининградский янтарный комбинат добыл редкий каплевидный янтарь весом 84 грамма и размером 8×8 см. Образец имеет необычную форму: с одной стороны — плавный сферический натёк, с другой — абсолютно плоская…