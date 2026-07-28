На янтарном комбинате в Калининграде нашли редкую каплю весом 84 грамма

Уникальный образец размером 8×8 см прозвали «Брокколи». Такие крупные экземпляры встречаются раз в несколько лет.
Калининградский янтарный комбинат добыл редкий каплевидный янтарь весом 84 грамма и размером 8×8 см. Образец имеет необычную форму: с одной стороны — плавный сферический натёк, с другой — абсолютно плоская поверхность. Такие крупные экземпляры встречаются раз в несколько лет: средний размер янтарных капель — 2,5 см.
Камень обнаружили на этапе ручной сортировки. Сотрудники в шутку прозвали его «Брокколи» — из-за причудливой формы. Она образовалась около 40 млн лет назад: смола реликтовой сосны упала с ветки на твёрдую поверхность и застыла, сохранив отпечаток рельефа.
«В моей практике это первый подобный экземпляр», — пояснила специалист-геммолог Анна Дугина. Редкие капли обычно выставляют на аукцион или передают в музеи. Эта находка будет передана художникам комбината для создания уникального изделия.
Комбинат — единственное в мире предприятие с промышленной добычей янтаря. Ежегодно он добывает около 600 тонн солнечного камня и выпускает 170 тыс. ювелирных и сувенирных изделий.