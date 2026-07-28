В Екатеринбурге состоится всероссийская «Школа агротуризма»

Всероссийская «Школа агротуризма» пройдет в Екатеринбурге с 26 по 28 августа, сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Участники узнают о создании и развитии агротуристических проектов. В качестве экспертов выступят представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, руководители ведущих профильных предприятий и многие другие. В программе предусмотрены лекции, практические занятия и выездные мероприятия.
Так, участники обсудят вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения, маркетингового продвижения, организации событийного туризма, повышения качества сервиса. Практическая часть программы включает посещение успешных агротуристических объектов Свердловской области. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо до 14 августа зарегистрироваться по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.