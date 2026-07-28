Заминированными подходами к аэродрому пугают жителей Воронежа

Листовки с предупреждением о минировании подходов к аэродрому в Воронеже якобы расклеили на деревьях в лесу. Фотографии объявлений появились в местных пабликах в понедельник, 27 июля.
По данным Телеграм-канала «Война с фейками. Воронежская область», в районные управы столицы Черноземья не поступало никакой информации о размещении подобных листовок.
Распространение данных фотографий, как отмечают авторы канала, нацелено на создание паники среди населения.
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