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Заминированными подходами к аэродрому пугают жителей Воронежа

Предупреждающие листовки якобы расклеили на деревьях в лесу.

Источник: АиФ Воронеж

Листовки с предупреждением о минировании подходов к аэродрому в Воронеже якобы расклеили на деревьях в лесу. Фотографии объявлений появились в местных пабликах в понедельник, 27 июля.

По данным Телеграм-канала «Война с фейками. Воронежская область», в районные управы столицы Черноземья не поступало никакой информации о размещении подобных листовок.

Распространение данных фотографий, как отмечают авторы канала, нацелено на создание паники среди населения.

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