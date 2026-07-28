Фейком про заминированные дороги к аэродрому пытаются запугать воронежцев

Однако в других областях макрорегиона мины на дорогах являются реальной проблемой. В частности, 24 июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в связи с участившимися случаями дистанционного минирования дорог оперативный штаб Курской области рекомендовал автомобилистам воздержаться от проезда по участку трассы между городами Льговом и Рыльском, а также по примыкающим к этому отрезку дорогам к населенным пунктам в ночное время — с 23:00 до 6:00.