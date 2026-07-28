Более 443 тысяч абитуриентов подали заявления в педвузы на бюджет

«Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям подготовки в наших вузах превысил прошлогодний показатель. Если в приемную кампанию 2025/26 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас — более 14. Уверен, что ребята, которые приходят в педвузы, осознанно выбрали путь учителя. Ведь педагог — это человек, который закладывает фундамент будущих достижений страны, помогает талантам детей раскрыться и во многом определяет, кто станет следующим Менделеевым или Циолковским. Напомню, что повышение престижа учительской профессии — одна из наших ключевых задач. В этом направлении мы последовательно работаем, и важным шагом стало подписание Президентом России указа о дополнительных мерах поддержки учителей», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.