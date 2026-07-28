Более 443 тысяч абитуриентов подали заявления в педвузы на бюджет

Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершился в педагогических вузах Минпросвещения России. Документы поданы более чем 443 тыс. абитуриентов, сообщили в ведомстве.
Общее число заявлений на направление «Образование и педагогические науки» уже составляет 690 365. Это на 26% больше, чем в 2025 году.
«Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям подготовки в наших вузах превысил прошлогодний показатель. Если в приемную кампанию 2025/26 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас — более 14. Уверен, что ребята, которые приходят в педвузы, осознанно выбрали путь учителя. Ведь педагог — это человек, который закладывает фундамент будущих достижений страны, помогает талантам детей раскрыться и во многом определяет, кто станет следующим Менделеевым или Циолковским. Напомню, что повышение престижа учительской профессии — одна из наших ключевых задач. В этом направлении мы последовательно работаем, и важным шагом стало подписание Президентом России указа о дополнительных мерах поддержки учителей», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В 2026 году у абитуриентов есть возможность подать документы как очно, так и с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Лидерами по количеству принятых заявлений стали Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Уральский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина.
В ведомстве напомнили, что в 2026 году педвузы выпустили более 66 тыс. специалистов. Почти треть из них — 18 тыс. человек — получили красные дипломы. В прошлую приемную кампанию абитуриенты подали 511 533 заявления, из них 469 435 — на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.