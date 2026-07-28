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Красноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги за обучение, после подписания договора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре Красноярского края пояснили, можно ли вернуть денежные средства за платное обучение, если после подписания договора вдруг передумал учиться.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре Красноярского края пояснили, можно ли вернуть денежные средства за платное обучение, если после подписания договора вдруг передумал учиться.

В ведомство обратилась мама абитуриентки с вопросом: можно ли вернуть деньги за обучение, если договор с колледжем уже подписан, но ребёнок передумал и решил поступать в другое место.

В Роспотребнадзоре успокоили родителей: вернуть средства возможно, даже несмотря на заключённый договор. В соответствии со статьёй 32 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право расторгнуть договор в любое время.

Однако есть важный нюанс: образовательная организация имеет право удержать сумму фактически понесённых расходов. Например, это может быть оплата за уже проведённые занятия или затраты на учебные материалы.

Таким образом, у абитуриентов ещё есть время определиться с выбором будущей профессии, не опасаясь потери внесённых средств.

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