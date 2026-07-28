УФАС возбудило дело против владельцев сети заправок в Нижегородской области

Специалисты ведомства в рамках регулярного мониторинга выявили изменение стоимости бензина на АЗС сети: речь идёт о марках АИ‑92 и АИ‑95. В УФАС полагают, что такие ценовые корректировки способны ущемить интересы широкого круга потребителей — фактически это может расцениваться как навязывание невыгодных условий сделки.