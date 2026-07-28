УФАС возбудило дело против владельцев сети заправок в Нижегородской области

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы инициировало разбирательство против сети автозаправочных станций ESCO — причиной стали расценки на топливо. Данные об этом распространила пресс‑служба УФАС.
Специалисты ведомства в рамках регулярного мониторинга выявили изменение стоимости бензина на АЗС сети: речь идёт о марках АИ‑92 и АИ‑95. В УФАС полагают, что такие ценовые корректировки способны ущемить интересы широкого круга потребителей — фактически это может расцениваться как навязывание невыгодных условий сделки.
Ранее индивидуальному предпринимателю, стоящему за сетью, уже направляли официальное предупреждение: в нём содержалось требование прекратить действия, нарушающие нормы закона о защите конкуренции. Тем не менее указанные предписания были проигнорированы.
Если в ходе рассмотрения дела факт нарушения подтвердится, бизнесмену могут назначить штраф либо вынести предписание о возврате в федеральный бюджет дохода, полученного в результате монополистической деятельности либо недобросовестной конкуренции.
Ранее сообщалось, что продажу топлива по QR-кодам введут в Нижегородской области.