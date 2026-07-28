Пожилым нижегородцам посоветовали пройти диспансеризацию летом

Минздрав региона отметил, что диспансеризация включает в себя все необходимые обследования: от флюорографии и электрокардиограммы до анализов крови и консультаций специалистов узкого профиля. В осенне-зимнее время нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается, поэтому летний осмотр позволяет выявить потенциальные риски заранее. В этот период в поликлиниках меньше людей, что даёт врачам возможность уделить больше внимания каждому пациенту. Обследования играют важную роль в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина.