Пожилым нижегородцам посоветовали пройти диспансеризацию летом

Нижегородские медики призвали пожилых людей воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию в летние месяцы. Тёплый сезон считается наиболее подходящим для оценки состояния здоровья и предотвращения обострений хронических заболеваний, которые чаще всего проявляются в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Минздрав региона отметил, что диспансеризация включает в себя все необходимые обследования: от флюорографии и электрокардиограммы до анализов крови и консультаций специалистов узкого профиля. В осенне-зимнее время нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается, поэтому летний осмотр позволяет выявить потенциальные риски заранее. В этот период в поликлиниках меньше людей, что даёт врачам возможность уделить больше внимания каждому пациенту. Обследования играют важную роль в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина.
Летом многие предпочитают не посещать врачей, однако для пожилых людей этот период особенно важен для прохождения диспансеризации. По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, это не просто формальность, а возможность выявить проблемы со здоровьем заранее и предотвратить обострения хронических заболеваний в холодное время.
Ранее сообщалось, что правила поведения в жару напомнили нижегородцам сотрудники МЧС.