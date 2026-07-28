Хабаровчан зовут станцевать «Дальневосточный вальс» 3 сентября

Хабаровчан приглашают присоединиться к танцевальной патриотической акции «Дальневосточный вальс». Первая репетиция состоится 3 августа, а финальное выступление участников запланировано на 3 сентября. Об этом сообщает мэрия Хабаровска.
Участники будут репетировать по понедельникам, средам и пятницам с 18:00 до 19:30 на площади «Город воинской славы» на улице Тургенева, 65Б, за Комсомольской площадью. К акции могут присоединиться любители танца любого возраста.
Финальный вальс состоится 3 сентября в 18:00 на той же площади. Акцию приурочат к 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.
Для участников организаторы подготовят учебные материалы и будут сообщать об изменениях в графике репетиций. Взаимодействовать с организаторами также можно через чат акции в мессенджере MAX.
Записаться на участие можно по ссылке, опубликованной мэрией Хабаровска. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4212) 37−17−28.