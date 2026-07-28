Нижегородская область заняла шестое место по вводу жилья среди регионов ПФО

Нижегородская область заняла шестое место по вводу в эксплуатацию жилья среди регионов ПФО в первом полугодии 2026 года. За этот период в регионе построили 542,1 тыс. кв. метров жилища, сообщили в Нижегородстате.
Всего в регионе с начала года возвели 2 103 дома на 5 922 квартиры, больше всего — в городах и поселках городского типа (307,3 тыс. кв. метров).
Что касается индивидуального жилищного строительства, то за полгода в Нижегородской области построили 329,2 тыс. кв. метров жилья. Это 60,7% от всего объема жилья.
Больше всего в эксплуатацию введено жилья в Татарстане (2 263,4 тыс. кв. м.), Башкортостане (905,3 тыс.кв.м) и Самарской области (399 тыс. кв.м.).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на 36% снизился ввод жилья в Нижегородской области.