Россияне стали чаще заказывать мебель, посуду и мототовары из-за рубежа

В первом полугодии 2026 года оборот зарубежного шопинга вырос на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество заказов товаров из-за рубежа увеличилось на 71,2%, а средний чек снизился на 12,2%. Об этом РБК Life сообщила пресс-служба сервиса CDEK.Shopping.
Самой быстрорастущей категорией по итогам первого полугодия 2026 года стали товары для дома и досуга. Мебель стали заказывать на 220% чаще, посуду — на 352%, текстиль — 107%. Еще одна набирающая популярность категория — мототовары: спрос на них вырос на 357% по выручке и на 321% по количеству заказов.
Еще одной популярной категорий остаются кроссовки, однако их доля в заказах снизилась с 20,9% до 15,1% за счет более быстрого роста других категорий: парфюмерной воды (7,4%), сумок (4,3%) и верхней одежды (3,3%).
В топ-5 самых популярных товаров из-за рубежа вошли:
парфюмерная вода Creed Aventus (0,46%);
кроссовки New Balance 574 Core (0,45%);
браслет Burker Violet (0,35%);
аромат Escentric Molecules Molecule 02 (0,32%);
сумка U.S. Polo Assn. (0,28%).
Среди самых популярных у россиян брендов оказались как спортивные, так и люксовые марки:
Nike — 5,0%;
New Balance — 4,5%;
Uniqlo — 2,6%;
Burker — 2,5%;
Chanel — 2,2%.
Как отметили аналитики, появление Chanel в пятерке самых популярных брендов отражает рост интереса россиян к премиальному сегменту. При этом доля пяти крупнейших брендов сократилась с 21,9% до 16,8%: заказы распределяются между большим числом марок.
География покупок из-за рубежа.
В первом полугодии 2026 года крупнейшим направлением заказов из-за рубежа стала Германия с долей 29,4%. На втором месте оказались США (27,2%), а на третьем — Китай (23,4%). В пятерку по количеству заказов также вошли Испания (7,0%) и Польша (5,1%).
Годом ранее Китай занимал 27,5%. Как отметили аналитики, снижение доли заказов из этой страны не означает падения спроса: с учетом общего роста число заказов из этой страны увеличилось примерно на 46%, но Германия и США росли быстрее — примерно на 85% и 97%.
Какие предметы электроники покупают россияне.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще заказывать из-за рубежа предметы массовой повседневной электроники: наушники и аудиотехнику, компьютеры и комплектующие и аксессуары. Самым популярным брендом техники у россиян остается Apple. На второе место поднялся Xiaomi. В пятерку также вошли Asus, Samsung, Ray-Ban и Oura.
А вот самыми популярными у россиян товарами оказались беспроводные наушники Apple AirPods 4, AirPods Pro 3, медиаплеер NVIDIA SHIELD Android TV Pro, умные очки Ray-Ban и Apple Earpods.
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