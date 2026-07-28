Россияне стали чаще заказывать мебель, посуду и мототовары из-за рубежа

Самой быстрорастущей категорией по итогам первого полугодия 2026 года стали товары для дома и досуга. Мебель стали заказывать на 220% чаще, посуду — на 352%, текстиль — 107%. Еще одна набирающая популярность категория — мототовары: спрос на них вырос на 357% по выручке и на 321% по количеству заказов.