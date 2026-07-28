В Красноярском крае дочь погибшего участника СВО вынуждена была пойти в суд для получения выплат

В Красноярском крае 16-летней дочери погибшего участника СВО через суд пришлось добиваться положенной выплаты. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Весной 2024 года 34-летний житель Ачинска погиб при выполнении боевых задач. После его смерти мать девочки через суд установила отцовство. Ребенку выдали новое свидетельство о рождении, а затем удостоверение члена семьи погибшего участника СВО. Это давало право на меры социальной поддержки.
Однако при обращении за выплатой семья получила отказ. Страховая компания сослалась на то, что деньги уже перечислили другим членам семьи погибшего. Прокуратура с этим не согласилась и обратилась в суд в защиту прав несовершеннолетней. Надзорное ведомство указало, что девочка также имеет законное право на выплату как дочь погибшего военнослужащего.
Во время судебного разбирательства нарушения устранили добровольно. На счет ребенка перечислили 1,6 млн рублей.