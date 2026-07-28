В Красноярском крае дочь погибшего участника СВО вынуждена была пойти в суд для получения выплат

Однако при обращении за выплатой семья получила отказ. Страховая компания сослалась на то, что деньги уже перечислили другим членам семьи погибшего. Прокуратура с этим не согласилась и обратилась в суд в защиту прав несовершеннолетней. Надзорное ведомство указало, что девочка также имеет законное право на выплату как дочь погибшего военнослужащего.