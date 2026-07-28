Палаточный город в Дивееве подготовили ко Дню памяти Серафима Саровского

В Дивееве подготовили палаточный городок для 4000 гостей, которые приедут в нижегородское село на празднование Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Он ежегодно отмечается 1 августа, сообщили в пресс-службе региональной епархии.
Каждая палатка рассчитана на 40 человек. Также для гостей подготовили медпункт, столовые, общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и даже деревянную часовню для молений.
На территории городка провели дезинфекцию и дезинсекцию, скосили траву. Сегодня в Дивеево прибудут участники молодежного форума «Радость моя», а через несколько дней — крестоходцы.
Ранее мы писали, что татарский народный праздник Сабантуй прошел в нижегородском парке имени 1 Мая.
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