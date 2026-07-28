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Палаточный город в Дивееве подготовили ко Дню памяти Серафима Саровского

В одной палатке смогут разместиться 40 человек.

Источник: Живем в Нижнем

В Дивееве подготовили палаточный городок для 4000 гостей, которые приедут в нижегородское село на празднование Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Он ежегодно отмечается 1 августа, сообщили в пресс-службе региональной епархии.

Вчера, 27 июля, состоялась приемка городка. По словам управляющего делами областного правительства Дмитрия Грызина, он подготовлен на высоком уровне. Комфортное пребывание паломникам обеспечат 450 волонтеров. Также на площадке организуют дежурство сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии и медиков.

Каждая палатка рассчитана на 40 человек. Также для гостей подготовили медпункт, столовые, общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и даже деревянную часовню для молений.

На территории городка провели дезинфекцию и дезинсекцию, скосили траву. Сегодня в Дивеево прибудут участники молодежного форума «Радость моя», а через несколько дней — крестоходцы.

Ранее мы писали, что татарский народный праздник Сабантуй прошел в нижегородском парке имени 1 Мая.

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