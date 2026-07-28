Волгоградке с кожной аллергией возместят 91 тысячу за лекарство

Советский районный суд Волгограда обязал облздрав компенсировать затраты 26-летней девушки на приобретение жизненно необходимого лекарства. Волгоградка наблюдается в поликлинике в связи с наличием хронического кожного заболевания и нуждается в постоянном приеме лекарства «Омализумаб». Препарат применяется в том числе для лечения кожной аллергии. Однако по выписанным рецептам девушка получала лекарство с перебоями. И вынуждена была тратить на него свои деньги.