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Волгоградке с кожной аллергией возместят 91 тысячу за лекарство

Советский районный суд Волгограда обязал облздрав компенсировать затраты 26-летней девушки.

Советский районный суд Волгограда обязал облздрав компенсировать затраты 26-летней девушки на приобретение жизненно необходимого лекарства. Волгоградка наблюдается в поликлинике в связи с наличием хронического кожного заболевания и нуждается в постоянном приеме лекарства «Омализумаб». Препарат применяется в том числе для лечения кожной аллергии. Однако по выписанным рецептам девушка получала лекарство с перебоями. И вынуждена была тратить на него свои деньги.

В итоге суд по иску прокуратуры взыскал с комитета здравоохранения в пользу пациентки 91 тысячу рублей. В эту сумму была включена и компенсация морального вреда. В настоящее время судебное решение фактически исполнено, права заявителя восстановлены, добавили в областной прокуратуре.