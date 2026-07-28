В КЖД рассказали, что делать пассажирам, которые не смогли купить билет на поезд в Москву

Пассажиры, которые не смогли приобрести билеты на прямой поезд между Калининградом и Москвой в период повышенного спроса, могут воспользоваться альтернативным маршрутом с пересадкой в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.
«Для этого рекомендуется за пять дней до запланированной поездки приобрести билеты на поезд № 360 Калининград — Адлер. Поезд отправляется с Южного вокзала в 17:52 и прибывает в Смоленск на следующий день в 11:09. Далее из Смоленска в Москву в 13:26 и 16:04 отправляются электропоезда “Ласточка”. С Белорусского вокзала Москвы электропоезда “Ласточка” отправляются в 09:56 и 12:00 и прибывают в Смоленск в 14:07 и 16:03 соответственно. Из Смоленска поезд дальнего следования № 359 Адлер — Калининград отправляется в 17:08. В Калининград состав прибывает на следующий день в 08:30», — объяснили в КЖД.
В пресс-службе также напомнили, что в поездах дальнего следования, курсирующих из/в Калининградскую область, действуют ограничения со стороны Литвы — не более 300 пассажиров в одном составе.
Получить всю актуальную информацию можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00.