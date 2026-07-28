В КЖД рассказали, что делать пассажирам, которые не смогли купить билет на поезд в Москву

«Для этого рекомендуется за пять дней до запланированной поездки приобрести билеты на поезд № 360 Калининград — Адлер. Поезд отправляется с Южного вокзала в 17:52 и прибывает в Смоленск на следующий день в 11:09. Далее из Смоленска в Москву в 13:26 и 16:04 отправляются электропоезда “Ласточка”. С Белорусского вокзала Москвы электропоезда “Ласточка” отправляются в 09:56 и 12:00 и прибывают в Смоленск в 14:07 и 16:03 соответственно. Из Смоленска поезд дальнего следования № 359 Адлер — Калининград отправляется в 17:08. В Калининград состав прибывает на следующий день в 08:30», — объяснили в КЖД.