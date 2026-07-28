В Омской области сняли лимиты на отпуск топлива на АЗС

Лимиты в Омской области были введены 22 июня для того, чтобы предотвратить ажиотаж, многократные заправки и спекуляции. На местных АЗС отпускали не более 40 литров бензина, причем только в бак, и 80 литров дизельного топлива. На трассовых заправках норма отпускаемого дизеля была выше — 200 литров. С 6 июля топливо разрешили заливать в канистры.