В Омской области сняли лимиты на отпуск топлива на АЗС

«Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», — сообщил Хоценко в своем официальном канале.
Лимиты в Омской области были введены 22 июня для того, чтобы предотвратить ажиотаж, многократные заправки и спекуляции. На местных АЗС отпускали не более 40 литров бензина, причем только в бак, и 80 литров дизельного топлива. На трассовых заправках норма отпускаемого дизеля была выше — 200 литров. С 6 июля топливо разрешили заливать в канистры.
Как ранее сообщала «РГ», накануне в Республике Алтай приняли решение о введении суточного интервала между заправками. Теперь между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов. «Зеленый коридор» на АЗС открыт для местных сельхозпроизводителей, аварийных и оперативных служб.