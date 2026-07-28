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В Омской области сняли лимиты на отпуск топлива на АЗС

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о снятии ограничений на покупку бензина и других видов топлива.

Источник: Российская газета

«Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», — сообщил Хоценко в своем официальном канале.

Лимиты в Омской области были введены 22 июня для того, чтобы предотвратить ажиотаж, многократные заправки и спекуляции. На местных АЗС отпускали не более 40 литров бензина, причем только в бак, и 80 литров дизельного топлива. На трассовых заправках норма отпускаемого дизеля была выше — 200 литров. С 6 июля топливо разрешили заливать в канистры.

Как ранее сообщала «РГ», накануне в Республике Алтай приняли решение о введении суточного интервала между заправками. Теперь между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов. «Зеленый коридор» на АЗС открыт для местных сельхозпроизводителей, аварийных и оперативных служб.