В Москве разработали медицинские носилки для детей

Носилки разработаны компанией «Медплант». Изделие предназначено для маленьких пациентов ростом от 65 до 130 сантиметров и весом от 8 до 35 килограммов. Главная особенность устройства — съемные валики, которые защищают тело и голову ребенка при движении. Для безопасности транспортировки в конструкцию также встроены ремни фиксации. Подчеркивается, что медикам будет удобно держать носилки. Для этого изделие оснастили плечевыми ремнями и ручками.