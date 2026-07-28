В Москве разработали медицинские носилки для детей

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал медицинские носилки для педиатрических отделений больниц и бригад скорой помощи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Выпуск такой инновационной продукции вносит вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«По поручению [мэра] Сергея Собянина город оказывает системную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Резиденты столичной ОЭЗ освобождены от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль снижена до 2%. Сэкономленные средства предприятия направляют на расширение и модернизацию производств, разработку новой инновационной продукции. Так, преференции позволили компании, специализирующейся на выпуске медизделий, создать детские носилки, учитывающие анатомические особенности ребенка. Сейчас изделия уже используются на четырех подстанциях скорой помощи», — отметил Максим Ликсутов.
Носилки разработаны компанией «Медплант». Изделие предназначено для маленьких пациентов ростом от 65 до 130 сантиметров и весом от 8 до 35 килограммов. Главная особенность устройства — съемные валики, которые защищают тело и голову ребенка при движении. Для безопасности транспортировки в конструкцию также встроены ремни фиксации. Подчеркивается, что медикам будет удобно держать носилки. Для этого изделие оснастили плечевыми ремнями и ручками.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.