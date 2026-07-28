Число участников системы «Сделано на Дону» выросло в 1,5 раза

Количество участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» в Ростовской области выросло в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг».