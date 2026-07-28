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Число участников системы «Сделано на Дону» выросло в 1,5 раза

Количество участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» в Ростовской области выросло в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг».

Количество участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» в Ростовской области выросло в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг».

В системе зарегистрированы 184 участника — предприятия агропромышленного комплекса, производители непродовольственных товаров, а также компании, оказывающие услуги населению. Сертифицировано 4,4 тыс. наименований продукции и услуг.

Господарев подчеркнул, что наращивание числа участников не является главной целью: «Более важная задача — повысить узнаваемость и престиж марки “Сделано на Дону”.

Кроме того, обладатели сертификата «Сделано на Дону» вправе получить федеральный сертификат «Сделано в России» автоматически, без дополнительных проверок. Этой возможностью уже воспользовались более 30 участников региональной системы.