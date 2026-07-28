Нижегородские медики-участники марафона суммарно похудели почти на 50 кг

Медики нижегородской поликлиники № 30, принявшие участие в марафоне по снижению веса, суммарно похудели на 48 кг. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Напомним, что корпоративная программа по похудению среди работников минздрава стартовала в марте. В нее включили фитнес, терапию и даже персональные консультации. Так, медиков поддерживают сразу три эндокринолога, психотерапевт и кардиолог.
С марта участники проекта суммарно похудели на 48 кг, а абсолютный рекорд поставила одна из сотрудниц поликлиники — минус 15 кг.
Отметим, что летом к проекту присоединилась компания «Герофарм», которая поставила врачам 35 бесплатных шприц-ручек препарата «Седжаро», который помогает угомонить аппетит и сохранить чувство сытости.
Ранее мы писали, что главврач нижегородской поликлиники похудела на 50 кг за полтора года.