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Нижегородские медики-участники марафона суммарно похудели почти на 50 кг

Программу по снижению веса среди врачей запустили в поликлинике № 30 в марте.

Источник: Живем в Нижнем

Медики нижегородской поликлиники № 30, принявшие участие в марафоне по снижению веса, суммарно похудели на 48 кг. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, что корпоративная программа по похудению среди работников минздрава стартовала в марте. В нее включили фитнес, терапию и даже персональные консультации. Так, медиков поддерживают сразу три эндокринолога, психотерапевт и кардиолог.

С марта участники проекта суммарно похудели на 48 кг, а абсолютный рекорд поставила одна из сотрудниц поликлиники — минус 15 кг.

Отметим, что летом к проекту присоединилась компания «Герофарм», которая поставила врачам 35 бесплатных шприц-ручек препарата «Седжаро», который помогает угомонить аппетит и сохранить чувство сытости.

Ранее мы писали, что главврач нижегородской поликлиники похудела на 50 кг за полтора года.