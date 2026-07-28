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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщает «Севастопольэнерго».

Источник: Михаил Развожаев в МАКС

«В 11:22 диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения. Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно», — отметили в пресс-службе.

После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, проинформировали на предприятии. Подключать технику призвали постепенно.

Во вторник «Крымэнерго» сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.

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