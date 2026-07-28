Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

«В 11:22 диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения. Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно», — отметили в пресс-службе.
После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, проинформировали на предприятии. Подключать технику призвали постепенно.
Во вторник «Крымэнерго» сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.