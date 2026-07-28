Авиарейс из Семея в Астану и обратно запустят с 3 августа

«С 3 августа авиакомпания “Vietjet Qazaqstan” запускает рейсы по маршруту “Семей — Астана — Семей” на воздушных судах Bombardier Q-400 вместимостью от 78 до 84 пассажирских мест», — говорится в сообщении.
Рейсы планируют выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В зависимости от пассажирского спроса планируется увеличить частоту полетов до семи рейсов в неделю.
Самолет будет вылетать из Астаны в 07:45 часов и прибывать в Семей в 09:20 часов.
Обратный рейс из отправляется в 09:40 часов с прибытием в Астану в 11:20 часов.
Продолжительность полета составляет 1 час 35 минут.
Сегодня из Семея выполняют авиарейсы по направлениям.
«Семей — Алматы»,
«Семей — Астана»,
«Семей — Урджар»,
«Семей — Караганда».
Их обслуживают авиакомпании FlyArystan, «Южное небо», SCAT и другие.