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Авиарейс из Семея в Астану и обратно запустят с 3 августа

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Новый авиарейс по маршруту «Семей (Семипалатинск) — Астана — Семей» открывают с 3 августа, сообщили в акимате Абайской области.

Источник: Пресс-служба акима Абайской области

«С 3 августа авиакомпания “Vietjet Qazaqstan” запускает рейсы по маршруту “Семей — Астана — Семей” на воздушных судах Bombardier Q-400 вместимостью от 78 до 84 пассажирских мест», — говорится в сообщении.

Рейсы планируют выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В зависимости от пассажирского спроса планируется увеличить частоту полетов до семи рейсов в неделю.

Самолет будет вылетать из Астаны в 07:45 часов и прибывать в Семей в 09:20 часов.

Обратный рейс из отправляется в 09:40 часов с прибытием в Астану в 11:20 часов.

Продолжительность полета составляет 1 час 35 минут.

Сегодня из Семея выполняют авиарейсы по направлениям.

«Семей — Алматы»,

«Семей — Астана»,

«Семей — Урджар»,

«Семей — Караганда».

Их обслуживают авиакомпании FlyArystan, «Южное небо», SCAT и другие.